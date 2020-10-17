هاتف جديد لـ Oppo بقدرات تصوير ممتازة

وحسب روسيا اليوم، فقد تم تزويد الهاتف بميزات وقدرات تصوير ممتازة، ومن المقرر طرحه قريبًا بأسعار رخيصة للغاية، مقارنة بالإصدارات السابقة.

والهاتف الجديد لـ Oppo محمى بطبقة من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، ويقاوم الماء، بأبعاد (164/75/7.9) ملم.

أما شاشة الهاتف فهى من نوعية IPS LCD بمقاس 6.52 بوصة بدقة عرض (1600/720) بيكسل، أبعادها "20:9"، ومعدل سطوعها يعادل 450 شمعة/م.

ويحظى الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (13+2+2) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات HDR.