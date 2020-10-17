احذر هذه الأنواع من البيض .. أسوأ من السم

وحسب موقع "وى تشات" الصينى، فهناك ستة أنواع سيئة للبيض، محذرا من تناولها، وهى:

البيض النىء:



يحتوى البيض النىء على أفيدين وأنتيتريبسين، مما يؤثر على هضم وامتصاص بياض البيض من قبل الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحمل البيض البكتيريا التى يمكن أن تسبب الإسهال.

تقتل هذه البكتيريا فقط فى درجات حرارة عالية، لذلك ينصح بطهى البيض قبل تناوله.

بيض مع صفار وبياض مخلوط:



يحدث هذا عندما تنكسر قشرة صفار البيض أثناء النقل أو تلف ميكانيكى، أيضا، إذا تم تخزينها لفترة طويلة جدا، يمكن للبكتيريا أو العفن أن يدخل البويضة، من خلال مسام القشرة ويدمر بنية البروتين، مما يؤدى إلى اختلاطه بالصفار.

البيض مع صفار جاف:



تضعف قوة قشرة الصفار عند تخزين البيض على المدى الطويل، ونتيجة لذلك يجف الصفار.

وإذا كان الصفار فى هذه الحالة ذا لون طبيعى، فيمكن أكل البيضة، ولكن إذا كان الصفار قد التصق تماما بالقشرة، بالإضافة إلى اسوداده، فيجب التخلص من هذه البيضة.

بيض مكسر:



يمكن أن تتسبب التأثيرات أثناء النقل أو التخزين أو التعبئة فى حدوث تشققات فى قشر البيض، بحيث تصبح البيضة عرضة للبكتيريا التى ستؤثر على العمر الافتراضى للبيضة.

بيض متعفن:



عندما يتم تخزين البيض فى بيئة رطبة أو مبللة، تتضرر القشرة الواقية على سطح القشرة، مما يؤدى لاحقا إلى تغلغل البكتيريا وتكاثرها داخل البيضة.

ظاهريا يتجلى ذلك فى البقع السوداء أو العفن، مثل هذه البيضة ممنوع منعا باتا أكلها.

بيض جنين الدجاج:



أثناء حضانة البويضة، يمكن أن يتوقف التطور الجنينى لجنين الصيصان، بسبب تأثير درجة الحرارة أو الرطوبة أو السالمونيلا أو الطفيليات.

لا يحتوى هذا البيض على أى مواد مغذية فقط "لأنه تم استخدامه لتطوير جنين الدجاج"، ولكن يمكن أن يصبح أيضا حاملا لبكتيريا مختلفة، مثل الإشريكية القولونية، والمكورات العنقودية، والتيفوئيد، وبكتيريا بروتيوس وغيرها، مما قد يؤدى إلى التسمم.. لذلك توقف عن تناول هذه الأنواع من البيض.