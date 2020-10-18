روسيا تعتزم إطلاق 5 أقمار صناعية لدراسة القطب الشمالى

وقال خايلوف، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت : "ستطلق المؤسسة - فى إطار البرنامج الفضائى الفدرالى - 5 أقمار صناعية فى منطقة القطب الشمالى، بما فيها القمر الصناعى من طراز " أوبزور – إر"، القمران الصناعيان من طراز "ميتيور – إم" والقمران الصناعيان " كوندور – إف كا".

وأشار إلى أن البنية التحتية الخاصة باستقبال المعلومات جاهزة، وهناك مركزان يعمل فى الوقت الراهن فى منطقة القطب الشمالى يقع أحدهما بمدينة مورمانسك فى شمال غرب روسيا وثانيهما فى منطقة دودينكا بشمال روسيا، أما المركز فى منطقة أنادير بشمال شرق روسيا فسينتهى إنشاؤه قريبا.

يذكر أن القمر الصناعى "ميتيور – إم" يخصص للتنبؤ بالطقس فى منطقة القطب الشمالى ومراقبة طبقة الأوزون فوقها، أما القمر الصناعى " كوندور - إف كا" فالهدف من إطلاقه رسم خرائط سطح الأرض والتقاط صور فوتوغرافية بانورامية لمنطقة تمتد إلى 120 كيلومترا بدقة متر واحد.

ويخصص القمر الصناعى "أوبزور – إر" لتصوير المنطقة فى موجات الترددات "إكس"، ويمكن أن تستخدم تلك الصور الفوتوغرافية لمراقبة الحوادث الطبيعية والتكنولوجية والعمليات الجيولوجية فى منطقة القطب الشمالى والبحث عن ثروات طبيعية.