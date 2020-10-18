الفساتين الطويلة والهاف بوت .. من أبرز صيحات موضة شتاء 2021

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ومن بين أبرز القطع التى تتصدر صيحات الموضة فى شتاء 2021 الهاف بوت، ويعد من أكثر صيحات الأحذية التى تسيطر على ذلك الموسم، ويساعد فى منح مرتديه إطلالة أنيقة.
ويعتبر المعطف الطويل من أبرز صيحات الموضة التى تستمر خلال فصول صيف كل عام، لدوره فى منح مرتديته مظهرا أنثويا جذابا بالإضافة إلى الشعور بالدفء والراحة.
كما تعد الفساتين الطويلة من أكثر الموديلات المميزة التى تسيطر فى خريف 2020، ونضيف عليها المعاطف أو الجواكيت فى فصل الشتاء.
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