منها التفاح والموز.. أطعمة تسهل من عملية الهضم عند تناولها على الإفطار

ولكن هناك بعض الأطعمة التى ينصح بتناولها خلال وجبة الإفطار للحصول على جهاز هضمى بصحة جيدة.

ومن بين تلك العناصر المهمة لصحة الجهاز العضمى خلال وجبة الفطور، وفقا لموقع "Eat this".

-التفاح:

ويعد من الأطعمة الغنية بفيتامين أ وسى بالإضافة إلى عدد من المعادن اللازمة التى تياعد فى علاج الإمساك وسرعة الهضم والوقاية من الانتفاخ والغازات.

-الخيار:

يحتوى على إنزيم التربسين المسؤول عن تعزيز عملية الهضم، بالإَافة إلأى التغلب على مشكلات المعدة الناتجة عن تناول الطعام مثل الحموضة أو التهاب الأمعاء، ولكن لا يجب الإفراط فى تناوله لتجنب الإصابة بالإسهال بسبب المحتوى العالى من الألياف والمياه.

-الموز:

يعتبر من الفاكهة الغنية بالمعادن والفيتامينات اللازمة لصحة الجسم والتى تساعد فى الوقاية من الكثير من المشكلات الصحية، كما أن فوائد الموز للهضم معروفة بسبب محتواه العالى من الألياف اللازمة لحركة الأمعاء الجيدة.

-العسل والليمون:

ينعكس فائدة تناول العسل والليمون بالماء الدافئ فى تحسين وظيفة الجهاز المناعى لوقاية الجسم من الأمراض المختلفة، كما أشارت دراسات حديثة إلى دوره فى تعزيز عملية التمثيل الغذائى عند تناوله فى وجبة الإفطار.