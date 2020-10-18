ويجب أن يصاحب تناول تلك المشروبات نظام صحى يحمى من تلك التصبغات. وهناك عدد من النصائح التى تخلصك من تصبغات أسنانك الناتجة عن الإفراط فى تناول تلك المشروبات، وفقا لموقع "Health line". -شرب الماء: ينصح الأطباء بتناول كميات كافية من المياه على مدار اليوم وخصوصا بعد شرب القهوة لأنها تساهم فى غسل الأسنان والتخلص من البكتيريا. -غسل الأسنان: يوصى الأطباء بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة عقب شرب القهوة، بمدة 30 دقيقة مع شطفها جيدا بالماء لدورها فى التخلص من حموضة الفم بالإضافة إلى ترطيبه. -تناول الخضراوات والفاكهة: تتميز الخضراوات والفاكهة بغناها بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة عقب تناول مشروبات الكافيين لأنها تقتل البكتيريا الموجودة فى تجويف الفم والأسنان. -تقليل تناول القهوة: من الممكن شرب فنجان من القهوة على مدار اليوم، لأن الإفراط فى تناولها يؤدى إلى زيادة أحماض الفم، وبالتالى كثرة البكتيريا فى منطقة الفم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصائح تخلصك من تصبغات الفم بسبب مشروبات الكافيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.