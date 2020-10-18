صور: ملابس عارضة الأزياء المكسيكية باربرا مورى

ويعتبر عارضة الأزياء باربرا مورى من أب يابانى وأم مكسيكية من أصول لبنانية. وعملت مورى فى مجال الأزياء وهى تقريبا فى عمر الـ14، وذلك بعد دعوة مصمم الأزياء ماركوس توليدو للعمل كعارضة لديه. ودخلت باربرا مجال الفن والتمثيل وشاركت فى فيلمها الأول فى 2000، فى الكوميديا المكسيكية "الإلهام" نظير الممثل رث دى لا تور ، وحصلت على جائزة Tvynovelas الأولى لدورها فى "مراقبة النساء" كأفضل وجه لممثلة جديدة.

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