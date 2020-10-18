فوائد عصير الجزر .. منها يقوى المناعة ويحسن النظر

ويعد عصير الجزر من أكثر المشروبات الصحية المفيدة لصحة الإنسان لغناه بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين أ.

ويساعد عصير الجزر الذى يحتوى على سعرات حرارية قليلة على العمل كمضادات للأكسدة فى جسم الإنسان، بالإضافة إلى فائدته فى تحسين صحة العين حيث ربط العديد من الدراسات بين تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على فيتامين أ وانخفاض خطر الإصابة بالعمى وأمراض العيون الأخرى.

ويلعب عصير الجزر دورا هاما فى تقوية جهاز المناعة إذ تعمل كل من الفيتامينات A وC الموجودة فى عصير الجزر كمضادات للأكسدة وتحمى الخلايا المناعية من أضرار الجذور الحرة.

يساعد شرب كميات صغيرة من عصير الجزر فى خفض مستويات السكر فى الدم وتقليل أكسدة الدهون المؤدية إلى أمراض القلب، كما تؤثر العناصر الغذائية المتواجدة فيه على صحة الجلد.

وتعزز الكاروتينات الموجودة فى عصير الجزر من صحة الكبد، تشير العديد من الدراسات إلى أن التأثيرات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة للكاروتينات تحمى من مرض الكبد الدهنى.