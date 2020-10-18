نفوق أكثر من 12 حوتا فى نيوزيلندا بسبب المد

وأشارت وزارة حماية البيئة إلى عمل رجال الإنقاذ والمتطوعون أمس، السبت، لكى يعيدوا إلى المياه أكثر من 25 حوتا من بين 40 إلى 50 علقت فى وقت سابق من ذلك اليوم على شاطئ شبه جزيرة كوروماندل، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وأوضحت وزارة حماية البيئة سبب نفق تلك الأعداد من الحيتان والذى يرجع إلى عامل المد العالى فى حوالى الساعة التاسعة مساء يوم السبت والذى سمح للحيتان العالقة بالطفو مرة أخرى، فقد علق أفراد المجموعة مجددا، هذا الصباح، وبينها العديد على نتوءات صخرية فى الخليج"، حسبما جاء فى "سبوتنيك".

وأضاف الوزارة نفق قرابة اثنى عشر حوتا بعدما علقت على الصخور فى صباح الأحد، وعلى الرغم من ذلك قالت الوزارة: "فقد تشجعنا من حقيقة أن معظم الحيتان العالقة انضمت مجددا إلى المجموعة هذا الصباح وعادت إلى المياه العميقة".