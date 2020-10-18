موعد طرح جهاز أبل الجديد iPad Air

ويأتى جهاز "iPad Air" بتصميم جديد بالإضافة إلى رقاقة معالج A14. ويتزامن إطلاق الجهاز مع هواتف أبل الجديدة منها iPhone 12 وiPhone 12 Pro، وفقا لموقع cnet الأمريكى. ويتمتع "iPad Air" بحجم شاشة تصل إلى 10.9 بوصة ويدعم الجيل الثانى من قلم أبل Apple Pencil وMagic Keyboard، كما يضم منفذ USB-C للشحن. ولكن يفتقر الجهاز من الكاميرات الإضافية، ولكن تصل دقة الكاميرا الأمامية إلى 7 ميجا بيكسل والخلفية 12 ميجا بيكسل، وبسعة تخزين تتراوح بين 64 و256 جيجا بايت. ويأتى "iPad Air" بألوان الرمادى الفاتح والفضى والذهبى الوردى والأخضر والأزرق الفاتح، بسعر يصل إلى 599 دولار.

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