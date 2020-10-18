مع عودة المدرسة .. مشروبات تقوى ذاكرة طفلك أهمها الماء

وهناك بعض المشروبات التى تزيد من نشاط الذاكرة والقدرة على التركيز، وفقا لموقع "ويب طب"، منها:

-الماء:

يعد من أهم المشروبات التى تحافظ على صحة الدماغ وتحفزها على العمل بشكل أسرع وتزيد من التركيز وتحسن المزاج وتنشط الذاكرة، وذلك لأن دماغ الإنسان تتكون 75% منها من الماء.

-النعناع:

يعمل مشروب النعنع المنعش على تقليل التوتر والإرهاق، ويعمل أيضًا على تحسين الأداء والتركيز.

-الحليب بالشوكولاتة:

تحتوى الشوكولاتة الداكنة على الكثير من الاعناصر الغذائية التى تساعد على تدفق الدم إلى الدماغ، كما أن الحليب يعد من المشروبات الغنية بالكالسيوم والبروتين وفيتامين د والحديد وجميعهم يعملون على زيادة التركيز مؤديا إلى التحصيل العلمى بشكل أفضل.

-عصير الليمون:

يساهم فى تقوية المناعة، وإمداد الجسم بالطاقة التى يحتاجها الفرد يوميا للتحصيل الدراسى، لكونه من المشروبات التى تحتوى على كميات كبيرة من فيتامين سى والكالسيوم والزنك والبوتاسيوم والحديد.

-عصير البرتقال:

يحتوى على فيتامين سى المسؤول عن الحفاظ على صحة الدماغ وحمايتها من ضعف الذاكرة، بالإضافة إلى دوره فى تقوية المناعة ومواجهة كورونا.