وهناك بعض المشروبات التى تزيد من نشاط الذاكرة والقدرة على التركيز، وفقا لموقع "ويب طب"، منها:
-الماء:
يعد من أهم المشروبات التى تحافظ على صحة الدماغ وتحفزها على العمل بشكل أسرع وتزيد من التركيز وتحسن المزاج وتنشط الذاكرة، وذلك لأن دماغ الإنسان تتكون 75% منها من الماء.
-النعناع:
يعمل مشروب النعنع المنعش على تقليل التوتر والإرهاق، ويعمل أيضًا على تحسين الأداء والتركيز.
-الحليب بالشوكولاتة:
تحتوى الشوكولاتة الداكنة على الكثير من الاعناصر الغذائية التى تساعد على تدفق الدم إلى الدماغ، كما أن الحليب يعد من المشروبات الغنية بالكالسيوم والبروتين وفيتامين د والحديد وجميعهم يعملون على زيادة التركيز مؤديا إلى التحصيل العلمى بشكل أفضل.
-عصير الليمون:
يساهم فى تقوية المناعة، وإمداد الجسم بالطاقة التى يحتاجها الفرد يوميا للتحصيل الدراسى، لكونه من المشروبات التى تحتوى على كميات كبيرة من فيتامين سى والكالسيوم والزنك والبوتاسيوم والحديد.
-عصير البرتقال:
يحتوى على فيتامين سى المسؤول عن الحفاظ على صحة الدماغ وحمايتها من ضعف الذاكرة، بالإضافة إلى دوره فى تقوية المناعة ومواجهة كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مع عودة المدرسة .. مشروبات تقوى ذاكرة طفلك أهمها الماء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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