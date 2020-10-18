5 أطعمة مهمة لتقوية مناعة الطفل وحمايته من كورونا

وهناك بعض الأطعمة والأنظمة الغذائية، التى تقاوم فيروس كورونا والأمراض الموسمية، منها سمك السلمون اللازم لتقوية صحة القلب والجلد والشعر، كما أنه غنى بأحماض أوميجا 3 وبروتين عالى الجودة وغيره من الفيتامينات والمعادن.

وتعد الطماطم واحدة من أصناف الخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة، والتى تحمى الجسم من الإصابة بالأمراض والفيروسات المختلفة فهى تحتوى على الفيتامينات والمعادن الطبيعية مثل فيتامين أ، ك، ب 1، ب 3، ب 5، ب 6، ب 7، وفيتامين سى، والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

ويساعد الموز فى الوقاية من العديد من الأمراض وفى تقوية جهاز المناعة، وهذا من أهم فوائد الموز، وذلك باحتوائه على مضادات الأكسدة وخاصة الكاروتين وفلافينويدز وفيتامين سى والمهمة جدا فى تقوية جهاز المناعة والوقاية من العديد من الأمراض والسرطان بأنواعه المختلفة.

كما يشتهر الثوم بدوره فى تقوية المناعة حيث يعد من أكثر الأطعمة الغنية بالمغذيات فهو يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات C و B1 و B6 والكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والسيلينيوم، كما أنه يحتوى على نسبة عالية من مركبات الكبريت المفيدة مثل الأليسين.

ويعد العسل من أكثر الأطعمة المهمة لصحة الإنسان لأنه يلعب دورا مهما فى الوقاية من الأمراض ومحاربة الفيروسات والأمراض التى تهاجم الجسم.