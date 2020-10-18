متحف بـ إنجلترا يصمم جيتارا عملاقا لإمتاع الزوار

وصمم المتحف جيتارا بطول يتخطى الـ 10 أمتار، بينما يبلغ ارتفاعه 3 أمتار، وبتكلفة تصل إلى 1.2 مليون يورو. وتم وضع الجيتار فى المتحف حتى يتيح لزواره جولة لاستكشاف المناطق الداخلية له والاستماع إلى الأصوات الناتجة عن الأوتار. ويعد مركز وينشستر للعلوم، هو مركز تفاعلى وعلمى وتكنولوجى عملى يقع فى مورن هيل، خارج مدينة وينشستر فى هامبشاير فى إنجلترا، تم افتتاحه فى عام 2002.

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