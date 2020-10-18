وجبات تصيب النساء بالأمراض منها الفشار والشيبسى

وتعمل تلك الوجبات الخفيفة على زيادة الوزن وغيرها من الأمراض وخصوصا للنساء، لكونهن أكثر ميلا لتناول تلك الأطعمة مقارنة بالرجال.

ومن أبرز الوجبات الخفيفة، التى ينصح خبراء التغذية بتجنبها وفقا لموقع "The healthy":

-البطاطس الشيبسى:

يعتبر إدمان لكثير من الفتيات بالرغم من احتوائها على مستويات مرتفعة من الصوديوم الذى يؤدى إلى احتباس المياه فى الجسم، مما يعرض الفرد للإصابة بارتفاع ضغط الدم وتراكم الدهون.

-الفشار:

الفشار الذى يتم إعداده فى المنزل دون الإفراط فى تمليحه، فهو وجبة مثالية، لكن الفشار المعبأ ذا محتوى عالى من الصوديوم والنترات، وهى عناصر مضرة لجسمك.

-الزبادى بالفواكه:

يعتبر من أكثر الأطعمة التى تحتوى على كمية مرتفعة من السكريات التى تؤدى إلى الشعور بالجوع وعدم الامتلاء.

-الشيكوبون:

بها كميات عالية من السكريات التى تتسرب لمجرى الدم، ناتجا عنها ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

-المعجنات:

تحتوى تلك المعجنات على الدهون المشبعة الغير صحية التى تنتج عنها الإصابة بمشاكل خطيرة منها أمراض القلب.