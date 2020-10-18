لفتيات الجامعات .. نصائح لوضع المكياج فى أول يوم دراسة

ويُنصح أن تتميز إطلالات الفتيات فى الجامعة بالهدوء والبساطة، حتى يتناسب مع كونه مكانا للعلم والتعلم.

وأفضل ما يناسب الجامعة هو تطبيق مكياج خفيف يخفى عيوب بشرتها ويبرز جمالها وفى الوقت نفسه لا يبدو مظهرها مبالغا فيه خصوصا فى الصباح الباكر.

ولأجل الحصول على مكياج خفيف ومثالى فى الجامعات يجب وضع البودرة فى جميع أنحاء الوجه لامتصاص الزيت الزائد على البشرة ثم وضع كريم الأساس لإخفاء عيوب البشرة وتخفيف لونها.

وبعدها يفضل وضع أحمر الخدود فى ظلال خفيفة مثل الوردى أو المرجانى وذلك باستخدام فرشاة البلاشر، وذلك لإضفاء الحيوية إلى الوجه وجعلها تبدو مشرقة وصحية.

ويمكن الاستعانة بقلم بنى لرسم الحاجبين، من خلال رسم شعيرات رقيقة فى بداية الحاج حتى يبدو طبيعيا.

ويفضل البعض وضع "الأيشادو" لذا يمكن اختيار الألوان الهادئة، ثم وضع الأيلاينر حتى يخلص العين من الإرهاق.

وبعد الانتهاء من مكياج العيون يمكن استخدام الماسكارا فى تغطية الرموش وتعزيز مظهر العين، وفى النهاية يفضل اختيار لون للشفاه يساعد على الحصول على مكياج خفيف وطبيعى.