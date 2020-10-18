أهميته وموعد الحصول عليه.. كل ما تريد معرفته عن لقاح الإنفلونزا الموسمية

وتصيب الإنفلونزا جميع الفئات العمرية، وقد تؤدى الإصابة إلى مضاعفات لدى المرضى الذين لديهم عوامل خطورة مصاحبة مثل الأطفال أقل من عامين، وكبار السن أكبر من 65 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض "الصدر، القلب، السكر، الكلى، المناعة" السيدات الحوامل، وأصحاب السمنة المفرطة.

ومن المتوقع هذا العام أن يبدأ نشاط الإنفلونزا فى مصر من بداية الشهر الجارى وحتى شهر إبريل، حسب بيانات ترصد المرض ببرامج الأمراض التنفسية الحادة عن السنوات السابقة.

أولاً: إجراءات الوقاية من الإنفلونزا:-

يمكن تقليل خطر الإصابة بعدوى الأمراض الفيروسية والإنفلونزا من خلال الحفاظ على الإجراءات الوقائية :-

غسل اليدين:-

غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار "قبل تناول الطعام، بعد الخروج من المرحاض، بعد السعال والعطس، وبعد ملامسة الأسطح".

تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس:-

من المفضل ألا تتم تغطية الفم والأنف بواسطة راحة اليد عند العطس أو السعال، وإنما يجب استعمال منديل ورقى.

البقاء فى المنزل عند الشعور بأعراض تنفسية حادة:-

عدم الخروج من المنزل عند الشعور بأعراض تنفسية حادة.

ثانيًا: الإجراءات المتبعة فى حالة الإصابة بالإنفلونزا:-

عند الشعور بأعراض شبيهة بالأنفلونزا "ارتفاع درجة الحرارة 38 درجة أو أكثر مع كحة فى خلال العشرة أيام الأخيرة"، والحالة البسيطة وليست ضمن فئات عالية الخطورة، يتم إعطاء علاج للأعراض بالمنزل، واتباع الإجراءات المتخذة بالمنزل.

فى الحالات البسيطة ضمن فئات عالية الخطورة، يتم إعطاء علاج الأوسيلتاميفير "التامينيل"، بالمنزل لمدة خمسة أيام واتباع الإجراءات المتخذة بالمنزل.

فى الحالات الشديدة، أى علامة من علامات تدهور الجهاز التنفسى "ضيق وصعوبة فى التنفس، جفاف، علامات الصدمة، أو إلتهاب رئوى شعبى يتم تشخيصة بالأشعة أو إكلينيكيا" يتم الحجز بالمستشفى وإعطاء "التامنيل" لمدة خمسة أيام وإذا لم تتحسن الحالة يعطى لمدة 5 أيام آخرى، ويتم أخذ مسحة حلق وأنف وترسل لفحص الإنفلونزا بالمعامل المركزية، أو إلى المعامل الإقليمية التى تفحص الإنفلونزا بالمحافظات.

ثالثًا: مواعيد الحصول على مصل الإنفلونزا الموسمية:-

مع بداية الموسم الشتوى.

رابعًا: أماكن توافر المصل:-

يتوفر اللقاح فى المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

خامسًا: الإرشادات الواجب اتباعها عند التطعيم:-

توصى مراكز الأمراض الوقائية منها "CDC" بلقحات الأنفلونزا السنوية لكل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فيما فوق، ويعد التطعيم مهمًا خصوصًا للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا ومن بينهم: "الحوامل، كبار السن، الأطفال".

وعند أخذهم لقاح الإنفلونزا لأول مرة، قد يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و8 سنوات، إلى جرعتين من اللقاح تفصل بينهما أربعة أسابيع، وبعد ذلك يمكن إعطاؤهم جرعة واحدة كل سنة من لقاح الأنفلونزا.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2017، أن تلقى اللقاح يقلل بشكل كبير من خطر وفاة الأطفال الناتجة عن الإصابة بالإنفلونزا، وهناك أمور قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات مثل الحالات الطبية المزمنة، ومن الأمثلة على ذلك: "الربو، مرضى السرطانة وعلاجة، داء الانسداد الرئوى المزمن COPD، التليف الكيسى، السكرى، فيروس نقص المناعة HIV، الإيدز AIDS، أمراض الكلى والكبد، السمنة".

ويجب على أى شخص لديه حالة صحية مزمنة أن يأخذ لقاح الإنفلونزا.

سادسًا: أهمية المصل للحفاظ على صحة المواطن:

لقاح الإنفلونزا هو أفضل وسيلة للحماية من الفيروس خلال فترة الشتاء، وهناك خطوات يجب إتباعها لحفاظ على الوقاية من الفيروسات مثل الأنفلونزا وغيرها من الفيروسات مثل كورونا وغيرها:-

- أغسل يديك بشكل متكرر ومكثف بالماء والصابون ولمدة لاتقل عن 20 ثانية.

- استخدم المطهرات الكحولية على يديك فى حالة عدم توفر الماء والصابون.

- تجنب لمس عينك أو أنفك أو فمك.

- تجنب الأماكن المزدحمة.

- تجنب المخالطة بأى مريض.

- غط فمك بمنديل أو بمرفقك عند العطس أو السعال ثم أغسل يديك.

- نظف وعقم الأسطح التى تلمس بكثرة مثل الطاولة ومقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة.

- مارس العادات الصحية الجيدة "ممارسة الرياضة، الحصول على قسط كافى من النوم، تناول كمية كافية من السوائل، اتباع نظام غذائى صحيًا".

- تزمنًا مع انتشار فيروس كورونا مع فترة انتشار الأنفلونزا، لذلك عليك بالالتزام بالتباعد الاجتماعى، ارتداء الكمامة، لحمايتك من الإصابة بالفيروسات.

وأكد الوزارة، أن أخذ لقاح الإنفلونزا يمكن أن يقلل خطر التعرض للفيروس ومضاعفاته، كما أن اتباع هذه الاحتياطات يمكن أن يساعد فى الحماية من الإنفلونزا وغيرها من الأمراض التنفسية.