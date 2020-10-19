إنفوجراف.. 3 خطوات للتعامل الآمن مع حوادث السير

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وتضمنت نصائح وزارة الصحة، إيقاف السيارة على مسافة آمنة وتشغيل الأضواء التحذيرية، والوقوف بعيدًا عن مسار السيارات السريعة.
كما تضمنت النصائح الطلب من المتواجدين التلويح بعلم من أجل توجيه وإبطاء حركة السيارات.
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