نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. نصائح بتجنب محور 26 يوليو وسلوك «روض الفرج»

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه اليوم الإعلامية سالى سعيد، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

وأوضح صابر ارتفاع الكثافة المرورية فى محافظة الإسكندرية عند محور قناة السويس وأبو قير.

وبالنسبة لقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة والجيزة والقليوبية أشار مراسل الراديو 9090 إلى أن الازدحام يزيد فى أعلى منطقة الكنيسة للمتجهين إلى المنيب، بالإضافة إلى أعلى كارفور، والمرج وأعلى منطقة البساتين والسلام للقادمين من نفق السلام.

وأضاف صابر أن هناك انحصارًا للكثافة المرورية فى محور 26 يوليو عند الاتجاه القادم من أكتوبر إلى الشيخ زايد، كما يفضل سلوك محور روض الفرج.

وأوضح أن منزل أحمد عرابى تعمل الحركة المرورية فيه بشكل مرضى وطبيعى بمحافظة الجيزة.

وبالنسبة للقادمين من 15 مايو وحلوان إلى وسط المدينة والجنوب ينصح بسلوك كورنيش النيل لوجود مصادمة هناك.

ونصح باستخدام كوبرى أكتوبر ومحور النصر لكونهم يعملون بشكل جيد، أما فيما يخص جميع الكبارى الآخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرضى.