طبيب بريطانى: معجون الأسنان يقى من الإصابة بـ كورونا

وأضاف البروفيسور آدي- وفقا لصحيفة "ديلى تلجراف" البريطانية اليوم الإثنين- أنه فى حالة استنشاق الشخص الفيروس عن طريق الفم، فإن العوامل المضادة للبكتيريا فى معجون الأسنان يمكن أن تساعد فى إيقافه فى مساره.
وأوضح البروفيسور البريطانى، أن معجون الأسنان يحتوى على نفس فئة المطهرات الموجودة فى جل غسول اليدين الموصى به، مضيفا أن تأثير معجون الأسنان المضاد للميكروبات يستمر فى الفم لمدة ثلاث إلى خمس ساعات، وبالتالى، سيقلل من الحمل الفيروسى وتدفقه فى اللعاب أو العدوى بالفيروسات التى تدخل عن طريق الفم.
وأكد أستاذ طب الأسنان البريطانى ضرورة أن يغسل المواطنين أسنانهم بالفرشاة قبل كل مرة يغادرون فيها منازلهم، مناشدا هيئة الخدمات الصحية البريطانية بضرورة التوصية بالتنظيف الإضافى للأسنان.
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