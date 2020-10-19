أجمل صور لـ البرازيلية بريسيلا ميريليس

والتحقت بريسيلا ميريليس بعالم الأزياء والموضة، وتألقت فيه لما تتمتع به من جمال وقوام رشيق. وشاركت عام 2004 فى مسابقة ملكة الجمال الدولية التى أقيمت بالفلبين، حتى فازت بلقب "ملكة جمال الأرض" فى ذلك العام. ودخلت بريسيلا ميريليس عالم الفن والتمثيل، وتزوجت من الممثل الفلبينى جون استرادا. وتحرص على نشر صورها ومشاركة متابعيها عبر إنستجرام، ومن خلال صفحتها أظهرت عشقها للسفر والاستمتاع بالطبيعة الخلابة ولكلبها.

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