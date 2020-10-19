صباحك ومطرحك يرصد أغرب وسائل المواصلات فى العالم

وأشارت سالى سعيد خلال حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090 إلى أغرب وسائل المواصلات المستخدمة لأجل السياحة والتخلص من الازدحام، ومنها:

أتوبيس يسير فوق السيارات:

يستخدم لأجل التغلب على الازحاد الذى تشهده الصين، وصممت الأتوبيس "TEB"، ويبلغ طوله 22 مترا، وعرضه 7.8 متر، وارتفاعه 4.8 متر، ويحمل 300 راكب فى نفس الوقت مجوف من أسفل.

-طيارة مائية:

طورتها شركة صينية بالتعاون مع أخرى روسية، وهى طائرة جديدة تبدو كأنها خليط بين السيارة والطائرة، ويمكن أن تسير المياه وعلى الطريق وفى الهواء.

-الأتوبيس العائم:

أتوبيس مغلق يمشى على الأرض والمياه ورحلته تستغرق 90 دقيقة لتمر على معالم المدينة الشهيرة وبحيرة "أونتاريو"، وتستوعب هذه الحافلة العائمة 40 راكبا، وتلقى قبولا كبيرا من العائلات والسائحين خصوصا فى الصيف، وينطلق فى جولات برية ونهرية فى مدينة "تورنتو الكندية".

-زلاجات الشوارع:

متواجد فى البرتغال ومن أقدم وسائل النقل هناك، ويستخدمها السكان المحليون فى التنقل بجانب السياح، وهى عبارة عن زلاجات خشبية ذات مقعدين يقودها رجلان بسرعة فى شوارع ضيقة وصولاً إلى مركز العاصمة فونشال.

-زلاجات الجليد:

يقودها الكلاب فى ألاسكا بالمناطق الثلجية، ويلجأ الأفراد لها للتنقل على الجليد فى طقس شديد الصعوبة.