صور- طريقة تنسيق التنورة الجلد مع ملابس الخريف والشتاء

وتختلف طريقة تنسيق التنورة الجلد مع الملابس فى مختلف الأوقات والمناسبات لأجل الحصول على إطلالة خريفية أنثوية أنيقة.

وتتناسب التنورة الجلد المستقيمة سواء كانت الطويلة أو القصيرة مع المعطف الجلد أو الصوف، لأجل الحصول على إطلالات عصرية جذابة.

كما يمكن تنسيق التنورة الجلد مع القطع العملية مثل السويت شيرت أو البلوفر الخفيف لضمان الحصول على مظهر جذاب وغير تقليدى.

ولأجل الحصول على إطلالة رسمية تناسب أجواء العمل يمكن الاستعانة بـ بليزر كلاسيكى أو قميص بسيط.