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صور- طريقة تنسيق التنورة الجلد مع ملابس الخريف والشتاء

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إيرينى بهجت 2020-10-19 10:15 0 تبليغ

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وتختلف طريقة تنسيق التنورة الجلد مع الملابس فى مختلف الأوقات والمناسبات لأجل الحصول على إطلالة خريفية أنثوية أنيقة.

وتتناسب التنورة الجلد المستقيمة سواء كانت الطويلة أو القصيرة مع المعطف الجلد أو الصوف، لأجل الحصول على إطلالات عصرية جذابة.

موضة

كما يمكن تنسيق التنورة الجلد مع القطع العملية مثل السويت شيرت أو البلوفر الخفيف لضمان الحصول على مظهر جذاب وغير تقليدى.

موضة

ولأجل الحصول على إطلالة رسمية تناسب أجواء العمل يمكن الاستعانة بـ بليزر كلاسيكى أو قميص بسيط.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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