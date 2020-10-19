منها القهوة.. أطعمة ومشروبات يحظر تناولها عند الشعور بالصداع

ويلجأ البعض الآخر إلى تناول الأطعمة والمشروبات دون إدراك مخاطرها فى زيادة تفاقم آلام الصداع.
وحذر الطبيبان الإسبانيان ساندرا باكيرا وألفارو سانتشيز، من تناول الأطعمة التى بها كمية كبيرة من مادة الهيستامين، لتسببها فى تمدد وتوسع الأوعية الدموية الموجودة فى الدماغ.
وأشار الطبيبان إلى خطورة تناول الأفوكادو وقت الشعور بالصداع، فبالرغم من احتوائه على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المفيدة لصحة القلب، ولكن يجب التوقف عن تناوله عند الإصابة بالصداع، بسبب محتواه المرتفع من مادة الهيستامين المهيجة لآلام الرأس، وفقا لموقع "نوفوستى".
كما يجب الامتناع عن بعض المشروبات مثل القهوة لأن بها نسبة كبيرة من الكافيين، وأضافوا أن مادة الهيستامين المتوفرة باللحوم المصنعة، مثل النقانق، هذا بالإضافة إلى الدهون المشبعة التى تجعلها من الأطعمة الممنوعة على مرضى الصداع.
وأوضحوا أهمية تناول الوجبات الخفيفة كل ثلاث ساعات عند الإصابة بالصداع، لأن الامتناع عن الطعام يزيد من آلام الرأس لانخفاض نسبة الجلوكوز بالدم.
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