شركة هولندية تبتكر دولفين آلى ليشارك فى مجال التمثيل

وصممت الشركة الأمريكية "Edge Innovations" للرسوم المتحركة، دولفين آلى يقلد الدولفين الحقيقى من خلال الحركة وإصدار الصوت والسباحة والتعامل مع البشر. ويصل وزن الدولفين الآلى 550 رطلا، وجلده مصنوع من السيلكون الطبى، ومزود ببطارية تسمح له بالسباحة لمدة 10 ساعات متواصلة. ويأمل مصمموه فى قفز تلك الحيوانات الربوتية عبر الأطواق حتى تؤدى الألعاب البهلوانية بدلا من الحيوانات الحقيقة، ولكن تكمن المشكلة فى تكلفتها التى قد تتراوح بين 3 إلى 5 مليون دولار، وفقا لـ "ديلى ميل"، ووقتها يتم إطلاق سراح حوالى 3 آلاف دولفين بمختلف الحدائق.

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