منها العصائر الطبيعية.. مشروبات يحظر على متبعى الدايت تناولها

ومن بين تلك المشروبات الممنوعة لمتبعى الدايت وفقا لموقع "Eat this":
-العصائر الطبيعية:
تحتوى على الكثير من الفيتامينات والمعادن، ولكن ينصح بتجنبها عند اتباع الرجيم لغناها بالسكريات والسعرات الحرارية المرتفعة.
-السموذى:
يفتقر للألياف الغذائية التى يحتاجها الجسم عند اتباع الدايت للشعور بالشبع والامتلاء، بالإضافة إلى غناه بالسكريات والسعرات الحرارية التى تزيد الوزن.
-الصودا دايت:
تحتوى العبوة الواحدة فى المتوسط على 12 ملعقة صغيرة من السكر، ما يؤدى إلى زيادة دهون البطن عند المواظبة على تناولها.
-القهوة المعلبة:
تحتوى القهوة المعلبة على 560 من السعرات الحرارية و14 جراما من الدهون المشبعة و80 جراما من السكريات.
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