منها العصائر الطبيعية.. مشروبات يحظر على متبعى الدايت تناولها

ومن بين تلك المشروبات الممنوعة لمتبعى الدايت وفقا لموقع "Eat this":

-العصائر الطبيعية:

تحتوى على الكثير من الفيتامينات والمعادن، ولكن ينصح بتجنبها عند اتباع الرجيم لغناها بالسكريات والسعرات الحرارية المرتفعة.

-السموذى:

يفتقر للألياف الغذائية التى يحتاجها الجسم عند اتباع الدايت للشعور بالشبع والامتلاء، بالإضافة إلى غناه بالسكريات والسعرات الحرارية التى تزيد الوزن.

-الصودا دايت:

تحتوى العبوة الواحدة فى المتوسط على 12 ملعقة صغيرة من السكر، ما يؤدى إلى زيادة دهون البطن عند المواظبة على تناولها.

-القهوة المعلبة:

تحتوى القهوة المعلبة على 560 من السعرات الحرارية و14 جراما من الدهون المشبعة و80 جراما من السكريات.