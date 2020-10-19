فيديو- الدلو وسيلة تنقل.. الليموزين ذات الياقات الزرقاء

ويسمى ذلك الرجل الأمريكى الذى يبلغ من العمر 57 عاما، براين إدوارد كارس، من أحد سكان منطقة كليرووتر فى ولاية فلوريدا.
وأثار براين حالة من الدهشة لدى سكان المنطقة عندما رأوه جالسا على الدلو دافعا نفسه للأمام عن طريق توجيه هواء المنفاج تجاه مظلة يمسكها بيده، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".
وأطلق براين على سيارته الغريبة بـ "سيارة الليموزين ذات الياقات الزرقاء"، الذى يراها موفرة للوقود ووسيلة ممتعة للسفر.
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