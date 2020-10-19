إنفوجراف- هانى الناظر لـ دوت الخليج: 10 أخطاء لا ترتكبها الفترة الحالية والمقبلة

تحدث الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث، عن أخطاء يجب الانتباه إليها وعدم الوقوع فيها خلال الفترة الحالية والقادمة.





ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى تحذيرات الدكتور هانى الناظر، من 10 أخطاء صحية يحظر ارتكابها فى الفترة الحالية والقادمة.

وحذر الناظر من خلال تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" من عادة الخروج فى الصباح الباكر أو الليل متأخرا بملابس خفيفة.

وأشار إلى ضرورة تناول السلطة الخضراء يوميا، مشددا على خطورة إهمالها على صحتك فى وقايتك من الأمراض والفيروسات المختلفة والتى منها كورونا.

وأوضح الناظر أهمية الإكثار من شرب المياه والمشروبات الدافئة، مضيفا تحضير من شرب الليمون ساخنا أو عند إضافته إلى الشاى لأن ذلك يعمل فقدان قيمته لعدم تحمل فيتامين سى للحرارة المرتفعة.

وشدد على أهمية الحرص على تهوية المنازل وغرف العمل وترك النوافذ مفتوحة.

وحذر الناظر من الخروج دون مناديل ورقية، بالإضافة إلى وضع الكمامة بشكل خاطئ سواء عند الذقن أو الفم دون الأنف لأن ذلك يجعلها تفقد قيمتها مع تكرار استخدامها دون تغييرها.

ونصح الناظر بضرورة غسل اليدين جيدا عند العودة من الخارج، محذرا من اللجوء إلى مجموعة البرد المتوفرة فى الصيدليات عند الشعور بأى أعراض برد أو أنفلونزا.