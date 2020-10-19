شاومى تطرح الشاحن اللاسلكى

ويتمتع شاحن شاومى الجديد بقوة تصل إلى 80 واط، مما يجعله يتفوق فى شحن هاتف "مى 10 برو" ببطارية سعتها 4000 ميللى أمبير ويصل لـ 50% من طاقته خلال 8 دقائق، وعند شحنه كاملا بنسبة 100% يستغرق 19 دقيقة، وفقا لموقع "إنجادجيت".
وأوضحت شاومى أن شاحنها يتفوق على أى شاحن سلكى آخر، مضيفة تفوقه على شاحن هاتف "آيفون 12" اللاسلكى، الذى تبلغ قدرته 15 واط فقط، حسبما جاء فى "سبوتنيك".
كما يشكل شاحن شاومى الجديد قفزة فى سوق شواحن الهواتف، لتميزه عن شاحن أوبو الذى طرح مؤخرا "AirVOOC" الذى تبلغ قدرته 65 واط، ويستغرق 30 دقيقة فقط لشحن الهاتف لاسلكيا.
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