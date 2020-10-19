للنساء.. ممارسة الرياضة صباحا تحمى من سرطان الثدى

وتؤثر الأنشطة البدنية على إيقاع الساعة البيولوجية للإنسان اعتمادا على الوقت الذى تمارس فيه، كما أن اضطرابها قد يسهل من تعرض النساء لسرطان الثدى، والرجال لسرطان البروستاتا.
وأجرى العلماء فى دراسة أبحاثهم لمعرفة التوقيت المناسب لممارسة التمارين الرياضية، وأظهرت النتائج أن التأثير الوقائى للتمارين الرياضية ضد سرطان الثدى يكون أكبر إذا كانت ممارستها فى الصباح بين الساعة 8 و10 صباحا، وللرجال كان التأثير الوقائى للتمرين متماثلا تقريبا مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام فى الصباح والمساء، وفقا لما جاء فى موقع "ميد بورتال".
وأشار مؤلفو الدراسة إلى الفائدة التى تنعكس من ممارسة التمارين الرياضية فى الصباح، وعند تأديتها لمدة 150 دقيقة على الأقل فى الأسبوع.
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