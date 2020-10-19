روسيا تخطط لإطلاق قمر أبحاث صناعى يعمل على ارتفاع كبير 

وأشار روجوزين فى تدوينة له على "تويتر" إلى أن قمر "كوفتشيج" الذى تخطط روسيا لإطلاقه عام 2024 من المفترض أن يعمل فى الفضاء لمدة 4 أسابيع، وفى مدار يصل بعده عن الأرض حتى 20 ألف كلم".
وأوضح "أن القمر المذكور سيستخدم فى الأبحاث التى تتعلق ببيولوجيا الفضاء وأبحاث التكنولوجيا الحيوية والأبحاث الفيزيولوجية".
وعام 2019 كان روجوزين قد أشار إلى أن "روس كوسموس" تنوى إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية التابعة لمشروع "سفينة نوح" الذى يهدف إلى دراسة الكواكب فى مجموعتنا الشمسية.
وقبل مدة كانت وسائل إعلام قد أشارت إلى أن روسيا تنوى إطلاق قمر Bion-M2 العلمى إلى الفضاء أيضا عام 2023، وفى سبتمبر الفائت اقترح الخبراء فى معهد "تسينماش" الروسى إرسال قمر أبحاث بيولوجى إلى مسافة تبعد حوالى 315 كلم عن الأرض، ومع هذا القمر من المفترض أن ترسل حيوانات مخبرية لإجراء دراسات عليها فى الفضاء.
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