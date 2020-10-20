إنفوجراف.. 6 طرق للسيطرة على مرض السكر

كما نصحت بمتابعة مستوى سكر الدم بانتظام وشرب كميات كافية من الماء، وممارسة الرياضة والحفاظ على الوزن الصحى. جاء ذلك فى إنفوجراف، عرضته وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، حول طرق السيطرة على مرض السكر.

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