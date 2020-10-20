184 دولة تلتحق بمرفق كوفاكس للتوزيع العادل للقاحات كورونا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم أن جائحة كوفيد 19، دخلت مرحلة جديدة باقتراب فصل الشتاء فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية، حيث شهدت أعداد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس ارتفاعا كبيرا ، وازدادت نسبة أشغال غرف العناية المركزة، داعيا إلى العمل على كسر سلسلة انتقال الفيروس والسيطرة على البؤر، والاختبار والعزل وتقفى أثر المخالطين، قبل أن تتحول الأوضاع إلى ما كانت عليه فى مارس الماضى.





وطالب كل فرد بالقيام بدوره واتخاذ الخيارات الموفقة، والالتزام بالتباعد ووضع الكمامات وتفادى الأماكن المكتظة وغسل الأيدى. وقال ادهانوم: إن عدد الدول التى انضمت إلى مرفق كوفاكس بلغ 184 دولة، وهو المرفق الخاص بالوصول العادل للقاحات والأدوية واختبارات التشخيص لكوفيد 19 عند إنتاجها . كما أعلن ادهانوم أن المنظمة ستُصدر إصدارا جديدا من الأغنية الكلاسيكية "نحن عائلة" من غناء كيم سليدج، مصحوبا بفيديو عن فيروس كورونا، وذلك بالاشتراك مع مؤسسة "العالم الذى نصبو إليه" وسيتم التبرع بالعائدات لصالح الاستجابة لمكافحة جائحة كوفيد 19، وستصدر الأغنية فى 9 نوفمبر القادم، يوم استئناف أعمال الجمعية العامة للصحة العالمية، وتدعو العالم للعمل كعائلة واحدة للقضاء على الوباء.

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