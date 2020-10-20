صباحك ومطرحك: ازدحام بأعلى كوبرى الحدائق والسيدة عائشة

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه اليوم الإعلامية شيماء حافظ، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية ولكن تنحصر الكثافة المروية عند قناة السويس للقادم من محرم بك، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى تعمل بشكل مرض.

وبالنسبة لقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة والجيزة والقليوبية أشار مراسل الراديو 9090 إلى وجود بعض الأحجام فى الأوتوستراد والبساتين وأعلى الكنيسة، بالإضافة إلى المرج للمتجه إلى نفق السلام.

وأشار إلى وجود ازدحام على محور 26 يوليو وخصوصا فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

وقال مراسل الراديو 9090 إن الحالة مرورية بمنزل أحمد عرابى تسير بشكل مرضٍ، كما تسير الأمور بشكل جيد فى مناطق الملك الصالح، بينما يشهد كوبرى أكتوبر ازدحاما شديدا.

أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرضى.