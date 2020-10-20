صور.. طريقة تنسيق البوت العسكرى فى الخريف والشتاء

وتعتبر الأحذية العسكرية من القطع التى يسهل تنسيقها مع البنطلون، مع اختلاف طريقة ارتدائه مثل وضع البنطلون داخل البوت أو ثنيه فوقه. وتختلف الأحذية العسكرية الملونة، لذا يمكن اختيار اللون الذى يتناسب مع إطلالتك لمواكبة موضة خريف وشتاء 2020 و2021. ويستعين البعض بالأحذية العسكرية لارتدائها مع الفساتين، لأجل الحصول على إطلالة أنثوية كاجوال. ويمكن ارتداء ذلك النوع من الأحذية مع قطعة المعاطف الطويلة التى قد تصل عند الركبة أو الكاحل.

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