صور - عارضة الأزياء الإيطالية جورجيا بالماس.. بساطة وجمال

واحتلت جورجيا مكانة كبيرة فى مجال عروض الأزياء لما تتمتع به من رشاقة وإطلالات أنيقة. وشاركت فى مسابقة ملكة جمال العالم حتى فازت باللقب فى تلك المسابقة التى احتلت فيها بريكانا شوبرا المركز الثانى عام 2001. وتحرص على نشر صورها التى تجمعها مع زوجها لظهر قصة الحب التى تربط بينهم، لتشارك متابعيها عبر إنستجرام الذين يتخطون حاجز المليون.

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