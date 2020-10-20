شكاوى تطعن فى حماية إنستجرام لسرية البيانات

ووفقًا لما ذكرت "بى بى سى" و"صنداى تليجراف"، اتخذت المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات مسارين منفصلين الشهر الماضى، عقب تلقيها شكاوى تفيد بإتاحة أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكترونى الخاصة بهذه الفئة من المستخدمين، لسائر رواد المنصة التابعة لـ "فيسبوك".
وتخضع نشاطات "فيسبوك" فى الاتحاد الأوروبى، لإشراف السلطات الأيرلندية، لاتخاذها مقرا إقليميا لها فى أيرلندا.
ومن المفترض أن تُظهِر نتيجة التحقيقات ما إذا كان "إنستجرام" قد وضع الضوابط التقنية اللازمة لحماية بيانات المستخدمين القصّر.
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