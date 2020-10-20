فى اليوم العالمى لهشاشة العظام.. عادات دمرة وأطعمة مهمة

وهناك بعض الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفيتامينات التى تلعب دورا مهما فى تقوية العظام وحمايتها من الإصابة بالهشاشة وفقا لـ "تايمز ناو نيوز"، ومنها:
-الأسماك مثل السلمون والسردين لغناها بفيتامين "د" وأحماض أوميجا 3 الدهنية، لدورها تقوية العظام.
-البيض الذى يحتوى على البروتين وفيتامين "د"، حيث يمد الصفار الجسم الاحتياجات اليومية من هذا الفيتامين.
-السبانخ، التى تحتوى على كميات كبيرة من فيتامين ك، والفولات، ومستويات كبيرة من فيتامين ب 6، والكالسيوم، والمغنيسيوم.
-الحليب الذى يتميز بغناه بالكالسيوم وفيتامين "د" والفوسفور والبوتاسيوم وغيرها من المعادن اللازمة لمنع هشاشة العظام وتقليل التعرض للكسور.
-البرتقال لكونه مصدرا غنيا بفيتامين سى الذى يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم الضرورى لبناء العظام.
ولكن هناك بعض العادات اليومية الذى يمارسها الفرد وتضعف من العظام وتجعلها عرضة للهشاشة والكسر بسهولة، منها:
-الإكثار من تناول القهوة التى تتسبب فى إخراج الكالسيوم من الجسم عن طريق البول.
-الإفراط فى تناول الملح وصعوبة امتصاص الجسم للكالسيوم.
-تناول الكحوليات التى تساعد على فقدان نسبة من كتلة العظام، بالإضافة إلى تسببه فى تدمير الخلايا المسؤولة عن بناء العظام.
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