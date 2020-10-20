جوجل تزيل تطبيق Trusted Contacts لضعف شعبيته بين المستخدمين

وتستعد جوجل لإزالة الدعم التقنى والفنى عن التطبيق فى بداية ديسمبر المقبل، وفقا لما جاء فى "تايمز نيوز ناو". ويهتم التطبيق بتنظيم جهات الاتصال الموثوق بها مما يسهل على المستخدم التواصل السريع وخصوصا لأصحاب الشركات والأعمال. وبسبب عدم حصول تطبيق "Trusted Contacts" على شعبية بين المستخدمين، لذلك قررت جوجل حذفه. وتم إطلاق التطبيق فى 2016 ونال شعبية بين المستخدمين ولكنه لا يتمكن من خوض المنافسة مع التطبيقات الأخرى الشبيهة له.

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