جبر الخواطر يزيد من الراحة النفسية ويقوى المناعة

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وتفاعل المغردون مع الهاشتاج معلقين بآرائهم حول تأثير جبر الخواطر فى نفوس الآخرين.
وعلق مستخدمو تويتر حول جبر الخواطر: "جبر الخواطر بيغير حياة أى إنسان"، "جبر الخواطر فى لحظة الضعف لا تنسى"، "جبر الخواطر سعادة وراحة للنفس".
وعند طرح سؤال عن كيفية جبر الخواطر أجاب المغردون: "إذا رأيت أحد منطفئا حدثه عن مزاياه وطيبة قلبة وماضيه الجميل حتى يعود ويضئ من جديد"، "أن تساند أحدا وهو يشتكى من نفس الألم وتحاول أن تجبر بخاطره".
وعند جبر خواطر الناس تزيد من صحة الفرد، لتأثيرها فى بث الشعور بالرضا النفسى الذى يجعل الإنسان ذا نفسية سوية مما يؤثر على زيادة المناعة وحمايته من الإصابة بالأمراض.
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