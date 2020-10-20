مع انتشار القلق.. طرق تزيد من شعورك بالسعادة

لذلك أشار خبراء التغذية إلى فائدة هرمون الأندروفين الذى تفرزه الغدة النخامية الموجودة فى الدماغ، فى بث الشعور بالسعادة وتسكين الآلام المصاحبة للمشاكل الصحية، مضيفين بعض الطرق الطبيعية التى تزيد من إفراز ذلك الهرمون فى الجسم، وفقا لموقع "Every day health"، منها:

-تناول الشوكولاتة:

تساعد على إفراز هرمون الأندروفين فى الجسم، لاحتوائها على مركب الفينيثيلامين الذى يحفز الغدة النخامية على إفرازه بكميات كبيرة.

-ممارسة الرياضة:

ممارسة الرياضة بشكل يومى تعمل على تخفيف أعراض التهاب المفاصل، وذلك لأنها تلعب دورا كبيرا فى تحسين تدفق الدم إلى الدماغ مما يجعل الغدة النخامية قادرة على إفراز ذلك الهرمون بكميات كبيرة.

-إضافة التوابل الحارة إلى الطعام:

يتسبب الشعور بحرقان الفم فى إرسال إرشارات للغدة النخامية لإفراز المزيد من هرمون الأندروفين حتى يسكن الآلام.

-تمارين اليوجا:

ينتج الشعور بالراحة وقتها عن ارتفاع مستويات الهرمونات المسئولة عن تسكين الألم والشعور بالسعادة، مثل الأندروفين والدوبامين والميلاتونين.

-الضحك:

اللجوء إلى العلاج بالضحك يزيد من إفراز الهرمونات المحسنة للمزاج والمقاومة لالتهابات الجسم.