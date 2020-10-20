الصحة: متى يغسل الطفل يديه أثناء تواجده بالمدرسة؟

وأشارت الصحة إلى ضرورة غسل الطفل يديه عند وصوله المدرسة، وفى لحظة الدخول إلى دورات المياه، والخروج منها.

وبعد تعامل الطفل مع المواد والألعاب التعليمية، وقبل وبعد تناول الطعام، بالإضافة إلى لحظات العطس أو السعال.

وتابعت الصحة بمواعيد غسل الطفل يديه والتى منها قبل مغادرة المدرسة، وبعد اللعب فى الخارج وعند اتساخ اليدين.