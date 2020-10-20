- 1/2
- 2/2
وأشارت الصحة إلى ضرورة غسل الطفل يديه عند وصوله المدرسة، وفى لحظة الدخول إلى دورات المياه، والخروج منها.
وبعد تعامل الطفل مع المواد والألعاب التعليمية، وقبل وبعد تناول الطعام، بالإضافة إلى لحظات العطس أو السعال.
وتابعت الصحة بمواعيد غسل الطفل يديه والتى منها قبل مغادرة المدرسة، وبعد اللعب فى الخارج وعند اتساخ اليدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: متى يغسل الطفل يديه أثناء تواجده بالمدرسة؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.