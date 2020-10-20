التخلص من الكرش.. تأثير قلة تناول الكربوهيدرات على صحة الإنسان

أشار الخبراء، فى دراسة نشرتها "Eat this"، إلى توفر نوع بسيط من الكربوهيدرات فى المعجنات والحلوى، ولكنه يضر بصحة الإنسان ويصيبه بالسكرى والسمنة.

ومن بين الفوائد التى تعود على الجسم عند الامتناع عن تناول الكربوهيدرات البسيطة:

- زيادة حرق الدهون:

يعمل الجسم على حرق الدهون المخزونة به، إذ لم يتلق سعرات حرارية عالية المتوفرة فى الكربوهيدرات ناتجًا عن ذلك فقدان الوزن.

- التحكم فى الشهية:

الامتناع عن تناول الكربوهيدرات لفترة سوف يثير الشعور بالشبع والامتلاء خصوصًا عند استبدالها بالأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة.

- التخلص من الكرش:

التوقف عن تناول الكربوهيدرات البسيطة يساعد خلال فترة قصيرة على الحصول على بطن مسطحة، لأن السكريات المتوفرة فيه تتراكم بالجسم على هيئة دهون ناتجًا الكرش.

- الوقاية من السكرى:

تتحول الكربوهيدرات البسيطة داخل الجسم إلى سكريات، مسببًا فى إفراز البنكرياس للمزيد من الإنسولين لمعالجتها، ما يزيد من فرص الإصابة بالسكرى من النوع الثانى.

- تجديد الطاقة:

تساعد الكربوهيدرات من الشعور بالنشاط والحيوية ولكن لفترة مؤقتة، لأن بسبب مستويات السكر التى ترتفع عند تناولها ولكنها سرعان ما تنخف مؤدية إلى الكسل والخمول.