فيديو .. شركة لخدمات الموتى مقابل 5000 جنيه

وأشار أحمد جاب الله، مؤسس شركة لخدمات الموتى، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامى عمرو أديب، فى حلقة أمس من برنامج الحكاية المعروض عبر فضائية "MBC مصر" إلى مهام الشركة التى بها يخفف العبء عن أهل المتوفى.

وأوضح جاب الله أن الشركة تنهى إجراءات تصريح الدفن والإجراءات الرسمية، والغُسل وتجهيز الجثمان، وتحضير المقابر والنقل، وحجز قاعات العزاء وتحضير الصدقة الجارية، ومتابعة أهل المتوفى بعد الوفاة سواء لإعداد ذكرى الأربعين أو إيضاح أى أى تفاصيل حول الأوراق الخاصة بالوفاة وغيرها من التفاصيل.

وقال جاب الله أن الفكرة جاءت له بناء على أحداث قديمة مر بها فأثناء فترة دراسته بالجامعة الأمريكية، توفى والد صديقه وطلب مساعدته فى إجراءات اليوم بدءا من روتين الأوراق وتصريحات الدفن حتى لحظات الدفن، ومن هنا شعر بمدى المعاناة التى يمر بها أهل المتوفى، وبعدها قرر السفر لأمريكا دون العودة عند حدوث حالات الوفاة حتى جاءت لحظة تحول تفكيره وهو موت صديق له بأمريكا وشاهد إكرام المتوفى هناك وهدوء وسكينة أهله.

وأضاف جاب الله أن هناك البعض يلجأون إلى الاتفاق مع الشركة قبل وفاتهم، وإبلاغهم بتفاصيل الجنازة التى يرغبون فى تحقيقها مثل مكان العزاء وغيرها من التفاصيل.