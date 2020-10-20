فى اليوم العالمى لهشاشة العظام.. أسباب المرض وطرق الوقاية

وعلى الرغم من الاعتقاد السائد، بأن المرض يصيب فى الغالب السيدات، إلا أن هشاشة العظام قد تصيب الرجال أيضًا.
واحتفلت وزارة الصحة والسكان، باليوم العالمى لهشاشة العظام، بالتأكيد على أهمية الالتزام بنمط الحياة الصحى من خلال تناول الأطعمة والمشروبات الصحية، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية، للوقاية من التعرض للمرض.
ويستهدف اليوم العالمى لهشاشة العظام، رفع الوعى بمدى خطورة المرض، واتباع نمط الحياة الصحى للوقاية من الكسور وآلام العظام.
ويصاب الفرد بهشاشة العظام نتيجة لتناول بعض الأدوية أو المعاناة من بعض مشكلات الغدد وإنتاج الهرمونات، كما يسبب التقدم فى العمر وتناول الخمور ونقص وزن الجسم وقلة نسبة الكالسيوم أو فيتامين "د" وعدم النشاط البدنى، فى زيادة تعرض الفرد للإصابة بهشاشة العظام.
وللوقاية من الإصابة بهشاشة العظام يجب التأكد من الحصول على كمية كافية من البروتين والكالسيوم بالإضافة إلى فيتامين "د"، والذى يمكن الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس وتناول اللبن وأسماك السلمون والزبادى وعصير البرتقال، مع ضرورة الإقلاع عن التدخين والتوقف عن شرب الخمور.
كما يجب الحذر من السقوط من خلال تجنب المشى فى الطرق غير الممهدة أو على الأسطح الزلقة.
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