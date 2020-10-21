منها حب الشباب واضطراب النوم .. أضرار الإفراط فى تناول السكريات

وتوجد بعض العلامات التى تظهر الإفراط فى تناول السكريات وفقا لموقع "Eat this" منها:

-اضطرابات بالجهاز الهضمى:

الإفراط فى تناول السكر يقلل تنوع البكتيريا المفيدة فى الأمعاء ناتجا عنها اضطرابات بالجهاز الهضمى والتأثير السلبى على عملية الهضم.

-حب الشباب:

أوضحت نتائج بعض الدراسات العلاقة بين حب الشباب والإفراط فى تناول السكريات، حيث يزيد السكر من إنتاج الهرمونات المرتبطة بحب الشباب مثل الأندروجينات، وتظهر الحبوب عادة حول خط الفك والفم.

-اضطرابات النوم:

يؤثر تناول كميات كبيرة من السكريات قبل النوم بمدة قصيرة على الفرد، مؤديا إلى المعاناة من اضطرابات النوم وعدم الحصول على القسط الكافى من الراحة، وذلك بسبب دور السكريات فى منح الجسم بالطاقة نتيجة لزيادة نسبة السكر فى الدم.

-اضطرابات نفسية:

هناك علاقة تربط بين الإفراط فى تناول السكريات والحالة المزاجية، حيث من الممكن أن يؤثر السكر على النواقل العصبية الموجودة بالدماغ والمسؤولة عن تنظيم الحالة المزاجية.

-شيخوخة الجلد:

تتفاعل السكريات مع البروتينات فى مجرى الدم وتشكل منتجات تضر بالبروتينات الموجودة فى كولاجين الجلد والإيلاستين التى تجعل البشرة مرنة وتقلل من خطوط الوجه.