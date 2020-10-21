صور .. أحمد يونس مع أصحاب Dialogue In The Dark فى صباحك ومطرحك

ويهدف المشروع إلى إتاحة تجربة أن يعيش المُبصر دور الكفيف ويتنازل عن حاسة البصر ويعتمد على حواسه الأخرى كاللمس والشم والسمع والتذوق فى جولة تستمر لمدة ساعة كاملة فى الظلام الدامس بصُحبة مرشد من المكفوفين لتتبدل الأدوار ويساعد الكفيف المُبصر ويُرشده.

وكان أحمد يونس، خاض التجربة بنفسه، فى حلقة من برنامج "أتوبيس السعادة"، الذى يقدمه على قناة dmc، حيث وصف يونس التجربة بأنها صعبة للغاية، وتجعلنا نُدرك قيمة النِعم التى تعودنا على وجودها حتى فقدنا الشعور بأهميتها.

ووجه أحمد يونس دعوة لمستمعيه ومشاهديه لخوض التجربة، بأنفسهم بصحبة عائلاتهم وأصدقائهم، وأكد أنه سوف يعلن قريبا عن رحلة لخوض تجربة dialogue in the dark التى أثّرت فيه كثيرا بشكل شخصى.

جدير بالذكر أن مصر هى الدولة الأولى عربيا وإفريقيا التى تطبق تجربة dialogue in the dark، والمشروع لا يهدف للربح، حيث يتم صرف العائد على المشروع نفسه وعلى تمويل برامج تأهيلية للمكفوفين وذويهم.