أجيال.. أعراض خطيرة على صحة الأم بعد الولادة

وأشار رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، إلى أنه بالرغم من توفير أدوات التعقيم والمعدات فى العيادات الطبية ولكنها مجهزة للكشف الطبى فقط، وتلك العمليات تحتاج إلى خدمات الطوارئ والمتابعة المستمرة والتقييم الجيد والأطقم الطبية المدربة.

وذكر رفعت بعض الأعراض الخطيرة التى إذا ظهرت إحداها تعد مؤشرا على خطورة حالة الأم وحاجتها إلى الذهاب للمستشفى، منها:

-ارتفاع درجة حرارة جسم الأم أو الحمى:

ارتفاع درجة الحرارة من الأعراض الخطيرة التى تكون مؤشرا لإصابة الأم بـ تسمم الدم، الناتج عن التلوث المصاحب لعملية الولادة.

-النزيف المتزايد:

من الطبيعى حدوث نزيف من مكان الولادة بعد العملية، ولكن من عوامل الخطورة عندما يتزايد ذلك النزيف.

-ألم شديد فى الجزء الأسفل من البطن:

الانقباضات التى تتسبب فى تسهيل عملية الولادة، ولكنها لا تنتهى بمجرد الولادة حتى عودة الرحم لحالته الطبيعية، والخطورة تكمن عند ازدياد الألم أو الشعور به ثم اختفائه.

-القئ والإسهال:

ليس من الطبيعى تعرض الأم بعد الولادة إلى القئ أو الإسهال.