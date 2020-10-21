أجيال .. محمد رفعت يحذر من تورم الساقين لدى الأم بعد الولادة

وشدد رفعت خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو 9090، والذى تشارك فى تقديمه الإعلامية فاطمة مصطفى، على ضرورة إدراك الأم بالأعراض التى قد تعانى منها بعد الولادة.

واستعرض رفعت الأعراض التى تشكل خطورة على صحة الأم عند ظهور أحدها عليها بعد عملية الولادة، والتى منها تورم الساقين الذى يهدد صحتها لأنها تشير إلى حدوث إحدى جلطات الدم.

وحذر من معاناة الأم من الشعور بألم شديد فى منطقة الصدر التى قد تعيق عملية التنفس، بالإضافة إلى نوبات التشنجات أو الإغماء.

وقال رفعت إن مكان الجرح فى عمليات الولادة القيصرية يجب أن يكون نظيفا دون ظهور أى إفرازات أو دم أو سوائل أو تورم فى مكان الجرح.

ونصح رفعت الأطباء بضرورة الشرح تفصيليا للأم عن الأمراض المتوقع حدوثها، والأعراض التى تشكل خطورة حتى تمنح الأم حالة من الاطمئنان.