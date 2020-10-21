ونجحت السيارة فى تسجيل سرعة بلغت 508.73 كيلومترا فى الساعة، كما تم تزويدها بمحرك مكون من 8 أسطوانات يولد قوة تصل إلى 1750 حصانا.
وتم تنفيذ السيارة، وهى مستوحاة من تصميم الطائرات المقاتلة، وفقا لما جاء فى "بلومبيرج"، كما تستعد الشركة لإنتاج 100 سيارة من ذلك النوع لبيعها فى مختلف أنحاء العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطوير سيارة تواتارا لتصبح أسرع سيارة فى العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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