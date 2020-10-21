تطوير سيارة تواتارا لتصبح أسرع سيارة فى العالم

ونجحت السيارة فى تسجيل سرعة بلغت 508.73 كيلومترا فى الساعة، كما تم تزويدها بمحرك مكون من 8 أسطوانات يولد قوة تصل إلى 1750 حصانا.

وتم تنفيذ السيارة، وهى مستوحاة من تصميم الطائرات المقاتلة، وفقا لما جاء فى "بلومبيرج"، كما تستعد الشركة لإنتاج 100 سيارة من ذلك النوع لبيعها فى مختلف أنحاء العالم.