بسبب سلفة للزواج بثانية.. مصرف عراقى يثير جدلا واسعا والسيدات يهددن

وكان أحد البنوك الحكومية، أعلن، الأربعاء، منح سلفة 10 ملايين دينار عراقى مشترطا عدم استفادة الزوج والزوجة الأولى من سلفة سابقة.
وتسبب هذا الإعلان فى حالة من الغضب الشديد، لدى السيدات فى العراق، اللائى انتقدن هذا القرار بشدة وهددن بتنظيم احتجاجات فى كل البلاد.
وذكرت حنان الفتلاوى، رئيسة حركة إرادة العراقية: "من المعيب أن يصدر مثل هكذا بيان من مصرف حكومى محترم.. والتوضيح الذى صدر لتبرير البيان هو عذر أقبح من فعل.. المرأة ليست سلعة للعرض أو للبيع".
من جهتها طالبت النائبة فى مجلس النواب العراقى، ريزان الشيخ دلير، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمى، بإلغاء هذا القرار الذى يُقرض الراغبين بالزواج من ثانية، وهددت باحتجاجات نسوية ضد القرار.
وقالت ريزان، إن قرار المصرف بشأن منح الموظف سلفة مالية فى حال تزوج للمرة الثانية، هو تخبط إدارى يجعل المرأة العراقية مستهدفة من قبل الحكومة عبر فوضى القرارات غير المدروسة تماما وانتهاكاً صارخاً لواقع المرأة.
وفيما كانت المتزوجات الخاسر الأكبر من "السلفة"، أبدت فتيات ونساء عازبات ترحيبهن بذلك الإجراء، وبررن ذلك بأن "العنوسة فى العراق بلغت ارقاماً مخيفة تفرض على الرجال الاقتران بأكثر من امرأة".
وكان المصرف العراقى ذكر فى بيان، أن "مجلس الإدارة وافق على إضافة تعديل إلى تعليمات تنفيذ القرار لاحقاً تتضمن شمول الراغبين بالزواج للمرة الثانية بالسلفة أعلاه وللظروف الخاصة (وفاة أو طلاق أو ظرف آخر)، على ألا يكون استفاد من هذه السلفة سابقاً".
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